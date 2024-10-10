Священник РПЦ предложил провести аттестацию народных чародеев

Священник РПЦ и популярный блогер Павел Островский призвал ввести лицензирование и тестирование для докторов и целителей, таких как Сергей Коновалов и Анатолий Кашпировский, чтобы они подтверждали «магические» способности своего лечения. Об этом он заявил Telegram-каналу Shot .

По его словам, такие чародеи являются мошенниками, а государству нужно регулировать подобную деятельность. Островский подчеркнул, что пока «творческие встречи» и «целительство» не запретят на законодательном уровне, то экстрасенсы всех мастей продолжат обманывать людей и зарабатывать на их горе.

«Для тех, кто называет себя целителем, государству нужно создать специальные комиссии по аттестации. Вряд ли кто-то из них сможет доказать свои сверхспособности официально», — продолжил священник.

При этом Островский не исключил, что порой срабатывает эффект плацебо и заболевшему человеку может действительно стать легче. Однако из-за шарлатанов он не обращается за медицинской помощью вовремя, запускает заболевание и умирает.

Ранее врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский отказался считать себя экстрасенсом.