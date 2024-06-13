Священник рассказал, сколько времени Христос был на Земле после воскресения

Протоиерей Козлов: Христос мог находиться на Земле после воскресения 50 дней

Достоверно неизвестно, сколько времени после своего воскресения Иисус Христос оставался на Земле. Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов в преддверии праздника Воскресения Господня рассказал РИА «Новости» о том, какие существуют версии на эту тему.

Согласно описанным в Евангелии событиям, Спаситель вознесся на небо на сороковой день после победы над смертью. Однако при этом он продолжал являться своим ученикам — апостолам.

«Можно с уверенностью сказать, что это продлилось до Пятидесятницы (50 дней после Пасхи)», — сказал священник.

При этом он сослался на книгу Деяний Апостольских, в которых описываются события, когда Христос уже вознесся на небо.

Праздник Вознесения отмечают на 40-й день после Пасхи, он всегда приходится на четверг. В 2024 году этот день выпадает на 13 июня.