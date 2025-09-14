Священник рассказал о правилах рукоблудия
Священник Сильченков: мастурбировать можно только с благословения духовника
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Игорь Сильченков раскрыл правила мастурбации. Запись выступления священника опубликовали на его YouTube-канале.
Сильченков отметил, что рукоблудием нельзя заниматься ни для здоровья, ни для чего-либо другого.
«Но есть ситуации, когда нужно сдать образцы для судебно-медицинской экспертизы или анализы. В этой ситуации все обговаривается с духовником. Надо посоветоваться, как сделать это. Духовник подскажет, как сделать без греха, бесстрастно», — рассказал он.
Священник подчеркнул, что мастурбация для удовольствия или здоровья является грехом. Также он опроверг утверждения о том, что некоторые болезни связаны с отсутствием интимной жизни. Сильченков привел в пример мужские монастыри, где мужчины живут в воздержании десятилетиями, но не страдают половыми недугами.
Ранее ученые признали мастурбацию перед сном хорошей мотивацией для нового дня.