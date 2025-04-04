Священник рассказал, кому молиться верующим, работающим в интернете

Верующие, работа которых связана с использованием интернета, могут обращаться в молитве к апостолу Павлу. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.

«Если речь идет о благом использовании дара слова, благом использовании каналов распространения информации — не для того, чтобы кого-то троллить или кем-то манипулировать, а для того, чтобы доносить до людей истину, — то в этом случае вполне можно обращаться в молитве к кому-нибудь из апостолов как к служителям слова, которые стремились донести до своих современников весть об истине Христовой, оставив тексты и для своих последователей», — сказал он.

По словам священника, в таком случае верующие могут обращаться в молитве к апостолу Павлу. Именно его считают автором большей части (14 из 27 книг) Нового завета Библии.

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