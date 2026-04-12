Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц

Священник Береговой: скорлупа от пасхальных яиц не является святыней

Крошки от кулича и скорлупу от пасхальных яиц можно спокойно выбрасывать, освящение из них самостоятельную святыню не сделает. Об этом РИА «Новости» сообщил священник, руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии Владислав Береговой.

«В данном случае освещение предполагает разрешение на вкушение продуктов. Они не становятся святыней уровня святой воды, артоса или просфоры», — сказал священник.

Православные христиане 12 апреля отмечают Пасху. В храме Христа Спасителя в Москве состоялось пасхальное богослужение, на котором присутствовали президент России Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин.

По традиции, в Великую субботу верующие собрались у входа в храм Гроба Господня, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного огня. В Россию частицу священного пламени привезла делегация Фонда Андрея Первозванного.