Священник раскрыл, можно ли забирать еду с поминок домой

Церковь не запрещает забирать еду с поминок. Такое мнение существует из-за незнания, заявил руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии, священник Владислав Береговой интернет-порталу Life.ru .

«В околоцерковном народе бытует болезненное мнение, что смертность, как вирус передается через предметы, которые хоть каким-то боком соприкасались с похоронами. Это, конечно, безумие, но чем меньше у человека знаний основ своей веры, тем больше связанных с ней безумных суеверий», — отметил он.

Если вдруг не удалось рассчитать количество угощений на столе в кафе или ресторане, всегда можно их забрать с собой. Священник добавил, что в еде нет ничего сакрального и она никак не связана с загробным миром.

Поминки считаются неким обрядом милостыни. Раньше предполагалось, что в этот день родственники будут угощать всех бедных и голодных, а те за это — молиться об усопшем. Спустя время круг ограничился лишь родными и близкими, а про молитвы до и после трапезы и вовсе стали забывать.

