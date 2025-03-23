«Бред полный». Священник объяснил, почему нельзя устраивать поминальные обеды на кладбище

Иерей Портнов: на кладбище нужно не есть, а прибираться и молиться

В Родительскую субботу принято посещать кладбища, чтобы почтить память родных. Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка иерей Максим Портнов объяснил в интервью aif.ru , как вести себя на могилах, соблюдая традиции.

Священник назвал кощунством традицию оставлять на могилах еду и алкоголь.

«Раскладывать на могиле умершего продукты, наливать водку в рюмку и ставить ее на могилу — это называется кощунство, то есть надругательство над святыней», — подчеркнул он.

Портнов объяснил, что продукты на тот свет не попадают, так как «нет портала, который перенесет бутылку или конфету умершему». Еду, по его словам, можно брать только для раздачи милостыни, но не оставлять на могилах.

Иерей также осудил практику поминальных обедов на кладбище. Он подчеркнул, что поминовение — это молитва, которую совершают в храме, дома или у могилы.

«Непосредственно на кладбище никогда не устраивались поминки. Это бред полный», — сказал священнослужитель.

По словам настоятеля, главная задача этого дня — это привести могилу в порядок и помолиться.

«Это место, где близкий восстанет во время всеобщего воскресения. Поэтому стоит там почистить, траву и мусор аккуратно сложить в специальное место», — пояснил он.

Для молитвы верующие берут молитвослов.

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