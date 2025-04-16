Выпечка куличей в форме храма не является грехом, но от такого излишества лучше отказаться. Об этом РИА «Новости» заявил священник Антоний Борисов.

По его словам, традиция изготовления куличей на Пасху появилась на фоне обычая выпекать особый пасхальный хлеб под названием артос.

«В знак того, что этот хлеб особый и посвящен Христу, то есть хлеб Христов, его стали сверху украшать знаменем креста», — подчеркнул священнослужитель.

Он добавил, что кулич напоминает верующим о крестной жертве Христа и его Воскресении. По этой причине к куличам нельзя относиться как к обычным кексам или пирогам.

Борисов предположил, что излишества вроде куличей в форме храмов возникли из-за «смыслового дефицита».

Ранее диетолог Дарья Русакова рекомендовала не есть много кулича. По ее мнению, норма этого лакомства составляет 150-200 грамм. Эксперт обратила внимание на высокую калорийность куличей, которые не только являются хлебобулочными изделиями, но и зачастую содержат орехи и фрукты.