Священник объяснил, что делать при нарушении поста

Иеромонах Феодорит: если сорвался и съел не постное, то нужно покаяться в грехе

Христианам следует исповедоваться, если они сорвались и нарушили пост. Об этом РИА «Новости» рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

«Если сорвался, съел не постное, это грех, надо идти и каяться, исповедоваться — и стараться больше так не делать. Если хочется нарушить пост, надо бороться с этим желанием, помогает в этом молитва, упование на Господа», — сказал он.

Отец Феодорит отметил, что часто люди не готовы к выбранной мере поста, поэтому и могут сорваться. Им лучше еще до поста посоветоваться со священником, оценить жизненные обстоятельства и врачебные рекомендации, чтобы при необходимости как-то его ослабить, но не прерывать.

По его словам, важна и причина, по которой человек нарушил пост. Одно дело оказаться в гостях или на каком-нибудь мероприятии, где нет постной еды, а другое — самим приготовить непостное блюдо.

Ранее зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, что в церковном уставе нет запрета на употребление алкоголя. При этом многие верующие отказались от спиртного в дни Великого поста, так как они несовместимы с пьянством и развлечениями.