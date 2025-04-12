Священник оценил технологии «воскрешения» людей

Священник Духович: у Церкви нет возражений против воскрешения людей

С точки зрения христианской этики воскрешение умершего несколько дней назад человека никаких преград не имеет. Об этом РИА «Новости» заявил священник, член Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви Владимир Духович.

Он напомнил, что врачи зачастую спасают пациентов после клинической смерти.

«Разница количественная — во времени с момента смерти. Конечно, сейчас нет никакой технической возможности воскресить умершего четыре дня назад человека. Но кто знает, как будет дальше», — сказал священник.

Духович подчеркнул, что поступок Иисуса Христоса — воскрешение Лазаря — с точки зрения христианства допустимый.

По евангельскому повествованию, Иисус незадолго до последнего посещения Иерусалима воскресил своего друга — праведного Лазаря, который умер за четыре дня до прихода туда Христа.

Ранее стало известно, что дагестанка воскресла перед погребальным обрядом из-за «синдрома Лазаря».