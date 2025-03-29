Сегодня 01:59 Привет с того света. Как оживают люди с «синдромом Лазаря» Дагестанка воскресла перед погребальным обрядом из-за «синдрома Лазаря» 0 0 0 Фото: Pascal Deloche/Godong / www.globallookpress.com Интересное

Больницы

Врачи

Ученые

Признанная умершей жительница Дагестана вернулась к жизни во время омывания тела в мечети. Смерть констатировали врачи скорой помощи, которые не смогли реанимировать потерявшую сознание бабушку. Такие случаи воскрешения ученые назвали «синдромом Лазаря» в честь библейского персонажа. Как часто они встречаются, почему происходят и к чему могут привести — в материале 360.ru.

Воскрешения по всему миру

Возвращение к жизни пенсионерки в Дагестане — не единственный зафиксированный случай воскрешения. В 2010 году после остановки сердца в себя пришла 45-летняя жительница Колумбии Ноэлия Серна. Внезапно ожившая женщина сильно напугала сотрудников ритуального агентства, которые готовили ее к погребению.

Фото: РИА «Новости»

Серна умерла в больнице, куда попала в тяжелом состоянии после обострения неврологического заболевания. Лечащий врач колумбийки Мигель Анхель Сааведра заявил, что в последние часы женщину подключили к аппаратам поддерживающим в ней жизнь. «Когда показатели сердцебиения пропали окончательно, а реанимационные действия не помогли, мы констатировали смерть», — рассказал медик.

Сааведра добавил, что пациентка внезапно ожила и начала дышать, когда сотрудник похоронного бюро собирался сделать ей укол формалина для лучшего сохранения тела. После воскрешения Серна потеряла сознание, но дышала самостоятельно, поэтому ее снова отправили в больницу.

Фото: РИА «Новости»

Похожий случай произошел с жительницей американского штата Вирджиния Эллой Томас. Она попала в больницу в 2008 году с сердечным приступом. Уже в лечебном учреждении она пережила две остановки сердца и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы поддерживать в ней жизнь.

На протяжении 17 часов Томас находилась в состоянии клинической смерти, когда кровообращение и дыхание полностью останавливаются. Медики констатировали смерть пациентки, но через несколько минут после отключения от аппаратов она пришла в себя и попросила позвать сына.

Фото: РИА «Новости»

В 2020 году «синдром Лазаря» перенесла 20-летняя американка с церебральным параличом Тимеша Бошан из штата Мичиган. Из-за приступа удушья у девушки остановилось сердце. Прибывшие по вызову врачи ничего сделать не смогли и констатировали смерть. Внезапно пациентка очнулась и задышала самостоятельно, но после перенесенной кончины Тимеша прожила всего два месяца.

Как врачи определяют смерть пациентов

Врачи констатируют смерть пациентов, исходя из нескольких факторов, которые делятся на две категории: клинические (обратимые) и биологические (необратимые).

К обратимым признакам смерти относятся: Остановка дыхания. Этот процесс можно обратить с помощью реанимационных манипуляций, если, например, человек наглотался воды, когда тонул, или через аппарат искусственной вентиляции легких.

Остановка сердца. Этот состояние определяют по отсутствию пульса. Для «перезапуска» используют непрямой массаж или дефибриллятор.

Отсутствие сознания, когда пациент не реагирует на внешние раздражители. Здесь специалисты используют разные способы привести пациента в чувство, начиная от поднесенной к носу ватки с нашатырным спиртом, до растирания рук и ног для возобновления кровообращения. Врачи знают, что действовать надо быстро, потому что через максимум 10 минут из-за нехватки кислорода клетки мозга начнут умирать, а клинические признаки смерти станут необратимыми.

Фото: РИА «Новости»

Необратимые признаки смерти: Отсутствие реакции зрачков на свет. Это свидетельство того, что ствол мозга получил необратимые повреждения и вернуть человека к жизни не получится.

Отсутствие рефлексов. Их исчезновение связано с гибелью нервной системы, что необратимо при длительном кислородном голодании.

Фото: Медиасток.рф

В связи с этим подавляющее большинство тех, кто перенес «синдром Лазаря», после внезапного воскрешения не живут долго или остаются инвалидами.

Что такое «синдром Лазаря»?

Впервые о воскрешении пациента с остановившимся сердцем в научном медицинском журнале написал финский анестезиолог Рейо Линко в 1982 году. После этого подобные случаи стали исследовать по всему миру. Термин «синдром Лазаря» появился в научной литературе только в 1993-м. Его назвали в честь героя притчи из Евангелия от Иоанна, в которой последовательницы Христа Марфа и Мария попросили его воскресить их брата Лазаря, умершего четыре дня назад.

Само явление представляет собой самовопросроизвольное восстановление сокращения сердца у пациентов после безуспешных попыток реанимации. Проще говоря, сердце начинает биться само, когда медики прекращают реанимировать человека после долгих попыток.

Фото: Минздрав Белгородской области

В 2001 году группа врачей из штата Пенсильвания выдвинула теорию, что основным фактором возвращения пациентов к жизни является прекращение внешнего массажа сердца, сопряженного с искусственным дыханием. Процедура повышает давление в грудной клетке, а после остановки оно приходит в норму, что буквально раздувает ткани сердца и оно снова начинает биться. Пока это только гипотеза. Истинных причин восстановления сердечного ритма врачи пока не нашли. Но очень этого хотят.

Как часто происходит «синдрома Лазаря»

В 2020 году группа из четырех европейских ученых, изучив огромное количество материалов, подсчитала, что всего описано 65 случаев «синдрома Лазаря». Из них после перенесенного состояния выжили 22 пациента, а 18 не имели никаких неврологических последствий.

Чаще всего такое состояние фиксировали у пациентов старше 60 лет в среднем через пять минут после прекращения реанимационных действий. Возможно, версия о «раздутом» сердце имеет под собой основания.

Фото: РИА «Новости»

Также ученые установили, что «синдром Лазаря» не такое редкое явление, как считается. Более половины европейских реаниматологов знают об этом термине и встречали его в своей практике. Это означает, что некоторых пациентов можно было спасти, если бы их не признали мертвыми слишком рано. Ученые рекомендовали своим коллегам в случае безуспешных реанимационных мероприятий не спешить констатировать смерть, а понаблюдать за пациентом хотя бы 10 минут на случай, если произойдет внезапное воскрешение.