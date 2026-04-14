Священник освятил пасхального кота на утренней службе в Севастополе

В Севастополе на утренней пасхальной службе в Херсонесе Таврическом произошел необычный случай. Пока верующие ждали благословения куличей и яиц, на площадке для освящения угощений появился кот по кличке Созонт. Он вальяжно разлегся прямо по центру, и священник, не растерявшись, окропил его святой водой, сообщил сайт KP.RU .

Момент попал на видео и быстро стал вирусным в соцсетях, собрав почти пять миллионов просмотров. Созонт, которого сотрудники музея подобрали еще котенком в 2025 году, стал любимцем и «охранником» территории.

В Севастопольской епархии отметили, что в православной традиции кошка — животное чистое, а на территории Херсонеса живет много котов, которые часто «путаются под ногами» священников. Вспомнили и предание о том, как кошка спасла Ноев ковчег, съев мышь. В этом году Созонт вновь доказал: Пасха — праздник для всех.