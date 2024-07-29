Священник описал частый грех родителей, желающих причастить детей

Многие родители приводят в храм детей, чтобы причастить, при этом отказываются от таинства сами. Почему это большая ошибка, рассказал дзен-каналу « Мой православный мир » неназванный священник.

По его словам, родители приходят к концу богослужения с детьми до семи лет, чтобы причастить их, поцеловать иконы и уйти. А после семилетия детей они пропадают из храма.

«Почему? Потому что уже надо исповедоваться ребенку, а он не хочет, раз родители этого не делают, да и родителям уже надо будет стоять всю службу, а это ой как не хочется, лучше на пять минут к концу прибежать и убежать», — заявил священник.

Он рассказал о сцене, свидетелем которой стал. По его словам, дети кричали так, «как не кричат свиньи, когда их режут». При этом у них ничего не произошло.

Священник призвал воспитывать детей перед походом в храм и не превращать причастие в «мертвый обряд».

«Он [ребенок] мокрый, потный, бегал там на улице в грязи, его вырвали, к чаше сунули и обратно выкинули. Это что такое?» — возмутился он.

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