Иеромонах Сеньчуков посоветовал сразу купить новый нательный крест при потере старого

Потеря нательного креста не является греховной, но нужно как можно быстрее приобрести новый. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).

Он объяснил, что потеря — это не повод для беспокойства и самобичевания. В крайнем случае, можно покаяться в своей неаккуратности.

«Это не является грехом, если ты его, конечно, сам осознанно куда-то не выбросил», — подчеркнул священнослужитель.

Как добавил «Ридус», новый крест нужно обязательно освятить в церкви. После этого его можно носить и постараться больше не терять.