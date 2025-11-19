Священник объяснил, чем спиритизм опасен с точки зрения православия

Жительница Тюмени пыталась воскресить покойного мужа, обратившись к духу Иосифа Сталина. Протоирей Дмитрий Моисеев сообщил «Вечерней Москве» , что такие ритуалы считаются греховными и грозят отлучением от церкви.

«По церковным канонам за такую деятельность человеку на шесть лет предписывают отлучение от церкви и полностью отстраняют человека от религиозной общины», — сказал он.

Священник объяснил, что в православии обращение к ведьмам, гадалкам и ясновидящим запрещено, потому что считается добровольным отказом от связи с богом и пути к спасению. При этом совершенно не важно, какой именно дух предстоит вызвать. Моисеев сообщил, что прощение греха можно получить, только если искренне раскаяться.

Ранее в увлечении оккультизмом заподозрили юмориста Евгения Петросяна. При разводе с Еленой Степаненко он делил дорогие гримуары.