European Heart Journal: у зачатых с помощью ЭКО детей более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний

Группа ученых выяснила, что у детей, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения и других вспомогательных технологий, риск сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем у тех, кто родился естественным путем. Об этом говорится в журнале European Heart Journal .

Как написал сайт inkazan.ru, во время исследования учитывались такие факторы риска, как возраст матерей, наличие у них диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам одного из авторов работы Уллы-Бритт Веннерхольм, применение вспомогательных репродуктивных технологий повышает риск заболеваний сердца и сосудов примерно на 36%.