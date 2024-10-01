European Heart Journal: у зачатых с помощью ЭКО детей более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний

Группа ученых выяснила, что у детей, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения и других вспомогательных технологий, риск сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем у тех, кто родился естественным путем. Об этом говорится в журнале European Heart Journal.
Как написал сайт inkazan.ru, во время исследования учитывались такие факторы риска, как возраст матерей, наличие у них диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам одного из авторов работы Уллы-Бритт Веннерхольм, применение вспомогательных репродуктивных технологий повышает риск заболеваний сердца и сосудов примерно на 36%.
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