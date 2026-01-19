Священник Макаров рассказал, что в праздник Крещения вода освящается специальным чином
Настоятель Князь-Владимирского собора иерей Илия Макаров рассказал об особом значении святой воды. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Священник напомнил, что люди испокон веков осознавали жизненную необходимость воды, полагая, что без нее невозможно существование человека. Особым ритуалом освященной воды сопровождались периоды бедствий и эпидемий, когда молитвы и благодатная жидкость использовались для защиты и избавления от недугов.
«В праздник Крещения вода освящается специальным чином. Это особая молитва. Все верующие просят в молитве, чтобы вода обрела особую силу исцелять», — отметил служитель.
По его словам, святую воду принято хранить целый год, используя ее в особо тяжелые жизненные моменты, будь то физическая болезнь или душевные переживания.