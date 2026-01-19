Священник Макаров рассказал, что в праздник Крещения вода освящается специальным чином

Настоятель Князь-Владимирского собора иерей Илия Макаров рассказал об особом значении святой воды. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Священник напомнил, что люди испокон веков осознавали жизненную необходимость воды, полагая, что без нее невозможно существование человека. Особым ритуалом освященной воды сопровождались периоды бедствий и эпидемий, когда молитвы и благодатная жидкость использовались для защиты и избавления от недугов.

«В праздник Крещения вода освящается специальным чином. Это особая молитва. Все верующие просят в молитве, чтобы вода обрела особую силу исцелять», — отметил служитель.

По его словам, святую воду принято хранить целый год, используя ее в особо тяжелые жизненные моменты, будь то физическая болезнь или душевные переживания.