Священник Лукьянов назвал налог на бездетность абсурдной инициативой

Инициативы о введении в России налога на бездетность являются провокациями, которые могут помешать принять закон о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом РИА «Новости» заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Призывы ввести налог на бездетность он назвал абсурдной и провокационной инициативой, направленной на вызов негатива к теме поддержки традиционной семьи. По его мнению, заявления некоторых общественных деятелей по этому вопросу работают на ослабление суверенитета страны.

«Все это еще раз подтверждает правильность усилий российского общества по самозащите от деструктивных идеологий и субкультур», — добавил Лукьянов.

Запрет пропаганды «бездетного образа жизни» и ненависти к детям оздоровит общество и защитит молодежь от деструктивных технологий манипуляции сознанием, заключил священник.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал идею введения налога на бездетность непродуманной инициативой. Он призвал парламентариев включать голову, прежде чем озвучивать подобные проекты и пугать ими общество.