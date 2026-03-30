Шестая неделя Великого поста — важное время для верующих, которое готовит их к Страстной седмице. О значимых событиях этого периода RT рассказал православный священник Владислав Береговой.

Служитель назвал соответствующий период самым напряженным в духовном плане.

«В богослужебном плане эта неделя уникальна: она завершает собой период Святой Четыредесятницы и служит непосредственным входом в Страстную седмицу», — сообщил Береговой.

По его словам, особое место в церковном календаре занимает Лазарева суббота. Еще один важный день — Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Устав праздника отменяет ограничения в пище.