Священник Береговой рассказал, что шестая неделя Великого поста — самая напряженная в духовном плане
Шестая неделя Великого поста — важное время для верующих, которое готовит их к Страстной седмице. О значимых событиях этого периода RT рассказал православный священник Владислав Береговой.
Служитель назвал соответствующий период самым напряженным в духовном плане.
«В богослужебном плане эта неделя уникальна: она завершает собой период Святой Четыредесятницы и служит непосредственным входом в Страстную седмицу», — сообщил Береговой.
По его словам, особое место в церковном календаре занимает Лазарева суббота. Еще один важный день — Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Устав праздника отменяет ограничения в пище.
