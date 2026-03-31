Священник Береговой рассказал, что общая исповедь была введена святым праведным Иоанном Кронштадским

Общая исповедь — это практика, введенная в XIX веке святым праведным Иоанном Кронштадтским. К нему стекалось огромное количество верующих, и физически исповедовать каждого было невозможно. Об этом RT рассказал православный священник Владислав Береговой.

Тогда он стал читать молитвы перед таинством, перечисляя практически все возможные грехи и призывая собравшихся каяться в тех, что были им созвучны. Это было очень эмоциональное и массовое действо.

В наши дни общая исповедь проводится во многих крупных храмах по той же причине — из-за большого числа желающих. Однако сейчас она проходит с меньшей экзальтацией. Когда священников недостаточно, а людей много, духовенство читает общую молитву и перечисляет грехи. Верующие в это время мысленно переживают покаяние, после чего подходят к священнику для индивидуальной разрешительной молитвы.