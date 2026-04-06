Священник Береговой дал верующим важный совет по подготовке к Пасхе

В преддверии Пасхи священник Владислав Береговой дал верующим важный совет относительно подготовки к празднику. Об этом написало РИА «Новости» .

Он призвал не тратить драгоценное время Страстной седмицы на домашнюю выпечку куличей и пасок, поскольку это отвлекает от главного — духовной подготовки.

По мнению священнослужителя, эти уникальные дни следует посвятить молитве и участию в богослужениях, которые имеют особое значение для каждого христианина. Вместо того чтобы стоять у плиты, лучше посетить службы Великого четверга, пятницы и субботы, а также чтение 12 Евангелий, сообщили «Известия».

«Тем самым вы себя духовно обкрадываете» — подчеркнул отец Владислав.

Он отметил, что в наши дни нет никакой необходимости заниматься выпечкой самостоятельно: качественный кулич можно приобрести в магазине или заказать в пекарне. Это позволит освободить время для главного — сопереживания страстям Христовым и участия в богослужениях, составляющих основу Великого поста.