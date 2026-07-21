Свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь

В России продолжает дешеветь свинина — цена упала почти на 2% с января по июнь 2026 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Сейчас стоимость свинины снизилась до 392 рублей за килограмм, тогда как в январе ценник достигал 398,3 рубля.

Свинина без кости подешевела примерно на 2,3% за такой же период — с 499 до 487 рублей за килограмм. Спад стоимости связан с высокой ступенью индустриализации отрасли, значительными производственными мощностями и возможностью производителей оперативнее регулировать объемы выпуска товара.

Ранее СМИ выяснили, что продажи стейков в России за первые три месяца 2026 года упали на 13% год к году в натуральном выражении.