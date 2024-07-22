Свидетельство о рождении в России предложили снабжать фотографией

Депутат Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фото ребенка

Фото: Unsplash

В России предложили изменить внешний вид и порядок получения свидетельства о рождении. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал сопровождать документ фотографией ребенка и до получения паспорта трижды обновлять ее, сообщило РИА «Новости».

Народный избранник обратился с такой идеей к вице-премьеру России Татьяне Голиковой. По его мнению, свидетельство о рождении в нынешнем формате не позволяет идентифицировать ребенка, поэтому не имеет смысла. К тому же, по словам Хамзаева, оно слишком хрупкое, пачкается и рвется. Он предложил изменить внешний вид документа и обновлять его по мере взросления владельца.

«Считаю, что в свидетельстве о рождении должна быть как минимум фотография ребенка, с изменениями в три, семь, 10 лет», — заявил депутат.

Хамзаев предложил размещать фото ребенка в виде QR-кода, который считывался бы через сайт госуслуг. В этом случае к моменту получения паспорта у подростков уже имелся бы личный кабинет и опыт его использования.

Минздрав в 2020 году предлагал перевести свидетельства о рождении в электронный формат. Это позволило бы оформлять документ дистанционно.

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