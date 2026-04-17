Светофоры Хабаровска станут частью интеллектуальной сети города

Хабаровск активно превращается в современный мегаполис, внедряя «умные» решения в управление городом. Особое внимание уделяется транспортной системе, где искусственный интеллект помогает оптимизировать потоки и повышать безопасность. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com .

Светофоры Хабаровска стали частью интеллектуальной сети. Система анализирует транспортную нагрузку, выявляет часы пик и адаптирует фазы переключения сигналов под текущую ситуацию. Это позволяет «разгружать» магистрали и оптимизировать пропускную способность дорог.

Особое внимание уделяется пешеходам, особенно уязвимым на дорогах. Алгоритмы настройки светофоров учитывают различные факторы, такие как ширина дорожного полотна и близость школ и медицинских учреждений. В зонах повышенного риска время «зеленого коридора» рассчитывается так, чтобы даже дети или люди с ограниченными возможностями успели перейти проезжую часть без спешки.

Научный производственный центр организации дорожного движения (НПЦОДД) постоянно работает над улучшением системы. Бригады курсируют по городу, проверяя исправность оборудования и проводя его очистку.

