Свет временно отключили в Ставропольском крае

Ставропольский губернатор Владимиров объявил об отключении электричества в крае

Фото: РИА «Новости»

Временные ограничения подачи электроэнергии ввели в Ставропольском крае после перегрузки транзитных линий Волгоград — Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров вTelegram-канале.

Он подчеркнул, что без света остались столица региона, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, а также населенные пункты 18 районов края.

Владимиров подчеркнул, что подачу электричества возобновят в период с 22:00 до 23:00.

Веерные отключения электроэнергии начали вводить в южных регионах России из-за повышенной нагрузки на линии в условиях сильной жары.

Жители начали массово включать кондиционеры и вентиляторы, а предприятия общественного питания перевели холодильники на усиленный режим работы, что привело к рекордному потреблению электричества.

Энергосистемы не выдерживали и выходили из строя. Энергетики объявили о введение веерной системы, чтобы не допустить каскадных аварий инфраструктуры, которые приведут к полному отключению света.

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