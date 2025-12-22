Свет над рекой: в Рыбинске зажгли архитектурную подсветку Волжского моста

Визитная карточка Рыбинска засияла тысячами огней. В городе прошло световое шоу, приуроченное к окончанию ремонта Волжского моста.

Всего на мосту при ремонте установили 1700 светильников. Управлять подсветкой можно дистанционно, меняя цвета, ритм и очередность зажигания. В ней заложены три световых сценария — «Чайка», российский триколор и новогодняя подсветка — для разных государственных праздников. Для этого инженеры «Ростелекома» проложили около 15 километров оптоволокна.

«Для туристов это будет очень важно: проплывая по Волге, смотреть на вот эту красоту. Можно остановиться, полюбоваться, пофотографироваться, зайти в кафе посмотреть, остановиться в этом городе», — рассказал старший вице-президент «Ростелекома» по цифровым регионам Михаил Петров.

Кроме того, в рамках церемонии по Рыбинску прошли сотни Дедов Морозов, которые зажгли главную городскую новогоднюю елку.

