Свет над рекой: в Рыбинске зажгли архитектурную подсветку Волжского моста

Всего на мосту при ремонте установили 1700 светильников. Управлять подсветкой можно дистанционно, меняя цвета, ритм и очередность зажигания. В ней заложены три световых сценария — «Чайка», российский триколор и новогодняя подсветка — для разных государственных праздников. Для этого инженеры «Ростелекома» проложили около 15 километров оптоволокна.

«Для туристов это будет очень важно: проплывая по Волге, смотреть на вот эту красоту. Можно остановиться, полюбоваться, пофотографироваться, зайти в кафе посмотреть, остановиться в этом городе», — рассказал старший вице-президент «Ростелекома» по цифровым регионам Михаил Петров.

Кроме того, в рамках церемонии по Рыбинску прошли сотни Дедов Морозов, которые зажгли главную городскую новогоднюю елку.