Свердловскую область ожидают переменчивая погода и грозы до конца недели

Согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, в Свердловской области до конца недели сохранится переменчивая погода с грозами и локальными дождями. Об этом написал «ФедералПресс» .

Как отмечают синоптики, регион оказался на стыке двух воздушных масс: с юга поступает тепло, а с запада — холод. Из-за этого погода будет меняться.

По словам специалиста Алексея Пулина, область находится в передней части циклона, который движется через Приуралье на северо-восток. Над Уралом — контрастный атмосферный фронт, именно вдоль него и будут формироваться грозы.

В Екатеринбурге 18 июня ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и гроза. Ночью температура воздуха составит от +15 до +17 градусов, а днем — от +24 до +26 градусов.

В пятницу, 19 июня, в уральской столице будет чуть прохладнее: ночью +13 градусов, днем +24 градуса. Осадков не ожидается. В субботу, 20 июня, вновь пройдут дожди. Ночью температура опустится до +14 градусов, а днем поднимется до +26 градусов. В воскресенье, 21 июня, температура воздуха ночью будет около +17 градусов, а днем — около +24 градусов, но осадки сохранятся.