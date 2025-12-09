Свердловскую область накрыли лютые морозы под 42 градуса

Столбики термометров в Свердловской области минувшей ночью опускались до отметки в -42 градуса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Спасатели обратились к жителям с просьбой соблюдать осторожность, по возможности оставаться дома и не садиться за руль .

Telegram-канал Mash при этом отметил, что в некоторых районах региона ночью было немного теплее. Например, в Серовском температура опустилась до -35, в Верхотурье — до -32, в Реже — до -29, а в Первоуральске — до -26 градусов.

Терпеть настолько лютые морозы придется недолго, уже завтра потеплеет до -15 благодаря антициклону, который зависнет над областью.

