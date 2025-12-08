Турист Кушнирук заявил, что курорт Шерегеш утопает в обильных снегопадах

В Кемеровской области горнолыжный курорт Шерегеш накрыла настоящая снежная лавина. Трассы заносит так быстро, что коммунальные службы не успевают их расчищать, на дорогах образовались заторы. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Местные жители признаются, что сейчас главный инструмент в доме — лопата. Многие опасаются выезжать на автомобилях в такую погоду.
«Обильные снегопады просто поглотили туристический город Шерегеш. Машины находятся под снегом, коммунальные службы просто не справляются — сосульки свисают над подъездами», — рассказал турист Артем Кушнирук.
В заключение он посоветовал надевать шлем при выходе из подъезда.
