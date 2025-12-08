Турист Кушнирук заявил, что курорт Шерегеш утопает в обильных снегопадах

В Кемеровской области горнолыжный курорт Шерегеш накрыла настоящая снежная лавина. Трассы заносит так быстро, что коммунальные службы не успевают их расчищать, на дорогах образовались заторы. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Местные жители признаются, что сейчас главный инструмент в доме — лопата. Многие опасаются выезжать на автомобилях в такую погоду.

«Обильные снегопады просто поглотили туристический город Шерегеш. Машины находятся под снегом, коммунальные службы просто не справляются — сосульки свисают над подъездами», — рассказал турист Артем Кушнирук.

В заключение он посоветовал надевать шлем при выходе из подъезда.