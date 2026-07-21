Свадьба в GTA закончилась браком. Парень из Владивостока прилетел в Москву за невестой

Mash: парень из Владивостока женился на москвичке после знакомства в GTA SAMP

Житель Владивостока познакомился с девушкой в GTA SAMP из Москвы и женился. Историю любви рассказал телеграм-канал Mash .

Он познакомился с москвичкой на SAMP-сервере. Пара вместе играла и сблизилась. Через несколько месяцев они расписались прямо в игре.

Затем парень прилетел в Москву по-настоящему, чтобы увидеть виртуальную возлюбленную. В итоге сделал ей предложение. Теперь избранники живут вместе. Оба хотят стать популярными. Она выкладывает видео в Сеть, а благоверный стримит.

Как отметили журналисты, все больше людей находят свою любовь в мультиплеерных играх — SAMP и GTA5RP. Там участники воссоздают повседневность (работают полицейскими, прокурорами), общаются в голосовых каналах, участвуют в захватах и дарят друг другу виртуальные подарки.

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