«Существует процессуальность». Моментально снять запрет на выезд из России нельзя

Сенатор Наталия Косихина предложила быстро снимать с россиян запрет на выезд , если они погашают задолженность при пересечении границы. Однако, по мнению юриста по туризму Эдуарда Шалоносова, это невозможно. В беседе с 360.ru он рассказал, что с подобной инициативой выступают уже не первый год.

«Оплатить долг в аэропорту не получится, потому что это публичное право, и оно ведет за собой некие процессуальные события, такие как вынесение постановления о снятии ограничений на выезд, внесение в базу данных службы приставов, передача информации в пограничную службу, снятие внутри пограничной службы», — объяснил Шалоносов.

По его словам, идея про облегчение снятия запрета на выезд из России из-за долгов — лишь выдуманная законодательная инициатива. Она уже не нова и существует минимум лет девять.

«Когда мы рассуждаем о реализации законопроекта, он всегда должен быть реализуем. Прежде чем приносить депутату то или иное мнение на заксобрание, он должен подумать, а правильно ли сделал. И я вам раскрою секрет: каждый депутат, которого выбирают в Государственную думу на пять лет, хочет продлить свои полномочия, и у него есть кипиай: сколько законопроектов придумает», — заявил Шалоносов.

Юрист напомнил, что россиянин должен быть уведомлен судебным приставом о том, что на его выезд наложены ограничения. Но лучше перед покупкой тура или билета проверить наличие задолженностей на сайте ФССП. Если они есть, обратиться в службу судебных приставов.

«Поэтому всегда нужно понимать, что все быстро невозможно. Существует процессуальность», — заключил эксперт.

Ранее в Госдуме призвали Наталию Косихину внимательнее читать документы, чтобы не повторяться с инициативами. Как оказалось, выдвинутую ранее сенатором идею о пунктах проката вещей для новорожденных уже предлагал Минтруд.