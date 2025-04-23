Сенатора Косихину уличили в заимствовании идеи пунктов проката вещей для новорожденных

В Госдуме призвали Наталию Косихину внимательнее читать документы, чтобы не повторяться с инициативами. Выдвинутую сенатором идею о пунктах проката вещей для новорожденных уже предлагал Минтруд, напомнила 360.ru председатель комитета по защите семьи Нина Останина.

Депутат отметила, что инициативу переписали из так называемого демографического меню, которое ранее Минтруд предложил регионам.

«С 2025 года 41 региону выделяется 12,5 миллиардов рублей на улучшение демографической ситуации. И в перечне рекомендаций есть прокаты колясок, кроваток и других вещей долговременного пользования», — указала Останина.

Она добавила, что «меню» разрабатывалось совместно с Госдумой. Что из него взять в реализацию, регионы будут решать самостоятельно.

«Это уже не новое, надо внимательнее читать документы, которые выходят. Повторяться неправильно. Давайте назовем авторов этой инициативы — это правительство и Минтруд», — подчеркнула депутат.

Ранее в Госдуме раскритиковали идею платить беременным школьницам. Депутат Ксения Горячева призвала не заниматься нормализацией подростковой беременности.