Психолог Ланг рассказал, что чаще всего современные семьи распадаются из-за карьеры и сексуальных проблем

Семейный психолог Сергей Ланг в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» назвал самую частую причину распада современных семей. По словам специалиста, все больше людей предпочитают карьеру любовным отношениям.

«Часто бывает так, что люди вообще не занимаются отношениями, то есть поженились, семью создали, но при этом постоянно работают и мало уделяют времени друг другу», — процитировал эксперта «Петербургский дневник».

Еще одной причиной разрыва отношений выступают сексуальные проблемы и последующие разногласия в браке. Современные пары требуют многого друг от друга, и если их запросы не слышат, они предпочитают разойтись. Денежные проблемы — еще одна частая причина расставаний, добавил Ланг.