Superjob: в Петербурге каждая пятая компания отказалась проводить корпоратив в честь Нового года

Многие предприятия и организации проводят ежегодные новогодние корпоративы. Не нарушать традицию решили 58% компаний. Мероприятия пройдут в офисах, ресторанах и за городом, сообщает «Петроград» со ссылкой на опрос сервиса Superjob.
Наименее популярными праздничными развлечениями трудового коллектива стали походы в театр и благотворительные праздники. Еще 20% работодателей заявили, что не будут устраивать шумные вечеринки. Половина из них назвали причиной сложную ситуацию с финансами, в других компаниях просто нет корпоративной традиции. Остальные 22% еще не определились с форматом празднования Нового года.
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