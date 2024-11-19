Superjob: в Петербурге каждая пятая компания отказалась проводить корпоратив в честь Нового года

Многие предприятия и организации проводят ежегодные новогодние корпоративы. Не нарушать традицию решили 58% компаний. Мероприятия пройдут в офисах, ресторанах и за городом, сообщает «Петроград» со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

Наименее популярными праздничными развлечениями трудового коллектива стали походы в театр и благотворительные праздники. Еще 20% работодателей заявили, что не будут устраивать шумные вечеринки. Половина из них назвали причиной сложную ситуацию с финансами, в других компаниях просто нет корпоративной традиции. Остальные 22% еще не определились с форматом празднования Нового года.