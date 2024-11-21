SuperJob: треть опрошенных россиян останутся на новогодние каникулы дома

Больше трети опрошенных россиян, а именно 37%, планируют провести новогодние каникулы дома. Об этом сообщил RT со ссылкой на опрос аналитиков сервиса SuperJob.
Еще по 6% респондентов рассказали, что отправятся на время праздников на дачу или уедут к друзьям или родственникам. Чуть меньше, 4% опрошенных, собрались попутешествовать по России. В топ самых популярных городов попали Казань, Петербург и Сочи.
Лишь один из 100 опрошенных на январские праздники собрался на отдых за границу, преимущественно, в теплые страны. Наконец, 19% респондентов не будут отдыхать, а проведут каникулы на работе.
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