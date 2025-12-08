SuperJob: треть нижегородцев признались, что нейтрально относятся к Новому году

Опрос сервиса SuperJob, проведенный в конце ноября 2025 года среди экономически активного населения Нижнего Новгорода, выявил, что каждый третий житель относится к Новому году без особого энтузиазма, сообщило ИА «Время Н» .

При этом большинство горожан (62%) все же любят праздник. Новый год обожают 27% нижегородцев, еще 35% испытывают к нему теплые чувства «без фанатизма». В то же время 28% респондентов относятся к нему спокойно и нейтрально, а 5% — негативно (4% не любят, 1% ненавидят), сообщило РИАМО.

Среди молодых людей до 35 лет больше как страстных поклонников праздника (35%), так и откровенных ненавистников (9%). Женщины чаще мужчин говорят о сильной любви к Новому году (31% против 22%). Респонденты, состоящие в браке и имеющие детей, демонстрируют более теплое отношение к празднику, чем одинокие и бездетные горожане.