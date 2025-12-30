SuperJob: лишь треть опрошенных петербуржцев ощущает новогоднее настроение

Только треть экономически активных жителей Петербурга ощущает новогоднее настроение за несколько дней до праздника. Результаты различаются в зависимости от пола, возраста и уровня дохода. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на данные SuperJob.

По данным аналитиков, 40% опрошенных петербуржцев открыто заявляют об отсутствии праздничного настроения, а 12% имитируют соответствующее состояние ради близких. Женщины чуть чаще демонстрируют предпраздничное настроение по сравнению с мужчинами — 34% против 30%.

Респонденты старше 35 лет особенно часто заявляют об отсутствии предвкушения праздника — этот вариант выбрали 42% из них.