SuperJob: каждый пятый россиянин мечтает получить туристическую путевку в качестве подарка на Новый год

Путевка на отдых, гаджеты и деньги стали самыми востребованными подарками, которые жители России хотели бы получить на новогодние праздники. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

По результатам исследования, стать обладателем туристической путевки мечтает каждый пятый россиянин. Каждый пятый опрошенный заявил, что хотел бы получить в подарок смартфон, ноутбук или планшет.

Еще 18% респондентов отдали предпочтение денежным подаркам, 4% выбрали новую бытовую технику, а 8% хотели бы получить в подарок сертификат на образовательные курсы. Лишь 1% россиян остановился на алкоголе, компьютерных играх, одежде или обуви.