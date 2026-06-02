SuperJob: более половины россиян выступили против использования ИИ при отборе персонала

Согласно данным сервиса по поиску работы SuperJob, которые поступили в распоряжение радиостанции «Говорит Москва» , 57% респондентов отрицательно относятся к автоматическому скринингу резюме с применением искусственного интеллекта.

Каждый второй опрошенный (50%) считает, что использование ИИ в подобных процессах должно быть законодательно запрещено.

Аналитики отмечают, что мужчины в этом вопросе проявляют большее недоверие: среди них 65% высказались против применения технологий при отборе резюме, в то время как среди женщин доля составила 50%.