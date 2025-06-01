SuperJob: более половины фирм Петербурга отказались от летних корпоративов

Эксперты платформы SuperJob провели опрос среди руководителей предприятий Северной столицы, чтобы выяснить их планы на летний сезон. Оказалось, что лишь 37% организаций готовы устроить мероприятия для сотрудников в теплое время года. С итогами работы аналитиков ознакомился сайт Petrograd.ru .

Согласно данным исследования, большинство компаний, которые все же решили провести корпоративы, выбирают такие форматы, как пикники, спортивные состязания и тематические вечеринки. Чаще всего поводом для праздника становятся юбилеи фирм или профессиональные даты.

Тем не менее, 52% опрошенных заявили, что не намерены организовывать какие-либо мероприятия для своего коллектива, а 11% руководителей пока не определились с решением.