SuperJob: более половины фирм Петербурга отказались от летних корпоративов

Эксперты платформы SuperJob провели опрос среди руководителей предприятий Северной столицы, чтобы выяснить их планы на летний сезон. Оказалось, что лишь 37% организаций готовы устроить мероприятия для сотрудников в теплое время года. С итогами работы аналитиков ознакомился сайт Petrograd.ru.
Согласно данным исследования, большинство компаний, которые все же решили провести корпоративы, выбирают такие форматы, как пикники, спортивные состязания и тематические вечеринки. Чаще всего поводом для праздника становятся юбилеи фирм или профессиональные даты.
Тем не менее, 52% опрошенных заявили, что не намерены организовывать какие-либо мероприятия для своего коллектива, а 11% руководителей пока не определились с решением.
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