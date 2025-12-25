SuperJob: 8% петербуржцев проведут новогоднюю ночь на работе

Большинство жителей Санкт-Петербурга планируют встретить Новый год в кругу семьи. Однако есть и те, кто проведет праздничную ночь на рабочем месте. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Так, 8% респондентов собираются работать в новогоднюю ночь. Среди мужчин этот показатель выше — 10%, среди женщин — 6%. Чаще всего на рабочие смены в праздники выходят представители таких профессий, как врачи, полицейские, сотрудники аварийно-спасательных служб, водители, охранники, инженеры и рабочие непрерывного производства.

Остальные горожане предпочитают другие варианты празднования: 6% отправятся к друзьям, 3% планируют поехать в другой город, 2% выберут загородный отдых, а еще 2% проведут Новый год в ресторанах, домах отдыха или за границей.