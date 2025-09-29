SuperJob: 65% россиян планируют в старости получать пенсию и иметь дополнительный источник дохода

Сегодня каждая вторая компания (49%) принимает на работу сотрудников пенсионного возраста, еще 31% рассматривает их время от времени или на отдельные должности. Об этом сообщила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с ИА НСН .

По словам эксперта, в список востребованных профессии для пенсионеров попали разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, а также производитель работ и санитар.

Пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей, курьеров, ИТР (инженерно-технический работник) и квалифицированных рабочих. Женщины-пенсионеры чаще размещают резюме на позиции сиделки, продавца, вахтера, бухгалтера, упаковщицы/фасовщицы.

Согласно исследованиям SuperJob, только один из четырех экономически активных россиян считает, что пенсионные выплаты будут его основным источником дохода на пенсии. Более половины (65%) россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, по достижению пенсионного возраста.