SuperJob: 6% жителей Йошкар-Олы негативно относятся к Новому году

Сервис SuperJob выяснил, как жители Йошкар-Олы относятся к празднованию Нового года. В опросе участвовали представители экономически активного населения марийской столицы, сообщило ИА «МариМедиа» .

Большинство респондентов встречают Новый год с радостью. Так, 24% — настоящие фанаты праздника, а 32% отметили, что любят его, но без фанатизма. Нейтрально к торжеству относятся 29% опрошенных.

Только 6% участников выразили отрицательное отношение: 4% не любят праздник, а 2% его ненавидят.

Женщины чаще мужчин признавались в любви к Новому году. Среди них 28% испытывают восторг от праздника, тогда как среди мужчин таких только 19%.