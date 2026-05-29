Superjob: 56% девятиклассников планируют поступить в колледжи

В 2026 году выпускники 9 классов столкнутся с широким выбором востребованных профессий, как сообщили URA.RU в Исследовательском центре портала Superjob.ru. Среди наиболее популярных специальностей выделяются оператор производственных линий, слесарь и электромонтажник.

Предприятия активно ищут молодых специалистов со средним профессиональным образованием и готовы предлагать им достойную заработную плату. Как отмечает основатель Школы развития карьеры Гарри Мурадян, выпускники колледжей могут быстро найти работу сварщиком, электриком, монтажником и в других областях.

Особенно актуальны кадры в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и сфере услуг. Среди востребованных профессий также числятся автомеханик, электрик и механик.

Согласно опросу среди родителей выпускников, 56% детей планируют поступить в колледжи. Самыми популярными направлениями являются IT (20%), рабочие специальности в строительстве и на производстве (15%), медицина (14%), педагогика (10%) и юриспруденция (7%).

Для девушек актуальными профессиями будут косметолог, менеджер по продажам и визажист. Также востребованы воспитатели, педагоги, повара, медсестры и парикмахеры.