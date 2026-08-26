Сумма, которую Долина отдала мошенникам, побила рекорд в Москве с 2023 года

Рекордной суммой, похищенной телефонными аферистами в Москве за последние три с половиной года, стали 317,6 миллиона рублей. Именно этих денег лишилась в 2024 году народная артистка РФ Лариса Долина, сообщил ТАСС .

Цифра стала наибольшей с 2023 года, когда сумма отданных телефонным мошенникам денег не превышала и 50 миллионов рублей.

На втором месте по сумме потерянных средств — пара пенсионеров, которая в 2025 году отдала аферистам почти 300 миллионов рублей. Злоумышленники убедили пожилых людей, что нужно снять все деньги со счетов и передать их, чтобы средства положили на «безопасные счета». В итоге за месяц 76-летний мужчина и его сожительница лишились 298 миллионов рублей, покупая на сбережения золотые слитки и передавая их курьерам.

Третье место заняла студентка из Москвы: она отдала аферистам драгоценности на 150 миллионов рублей. Неизвестные сообщили девушке, что ее аккаунт на госпортале взломали и теперь от ее имени финансируют противоправную деятельность. Лжеправоохранители убедили москвичку показать ценные вещи, которые были дома. Девушка собрала дорогостоящие украшения и отдала их незнакомцу, чтобы «задекларировать».

Из-за громкой истории с мошенниками в 2025 году Лариса Долина стала очень популярной персоной, но с отрицательной стороны. Совокупные охваты публикаций об артистке и сделке с квартирой приблизились к 100 миллионам просмотров, сделав ее и судебный процесс самым заметным негативным событием года в блогосфере.