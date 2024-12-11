Сугробы в Москве вырастут до трех метров в выходные

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве вырастут до 30 сантиметров в выходные

В Москве появятся сугробы высотой до трех метров. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

«Сугробы в Москве вырастут до 22 сантиметров, а в воскресенье уже до внушительных почти 30 сантиметров, что в два раза выше климатической нормы», — объяснил синоптик.

По его словам, особенно обильные снегопады ожидаются в Клину. Там снежный покров в пятницу достигнет 29 сантиметров, а в выходные — 40 сантиметров.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе снега выпадет еще больше. Эксперт отметил, что декабрь не оставит москвичей «без главного белоснежного атрибута зимы».

Несмотря на большое количество снега, россиянам пообещали теплую зиму. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, зимний период в европейской части страны будет неоднородным, однако морозных дней синоптики насчитали не очень много.