Судью Верховного суда Момотова отправили в отставку после иска Генпрокуратуры

Высшая квалификационная коллегия судей России вынесла решение о прекращении полномочий председателя Совета судей Виктора Момотова. Об этом сообщили на сайте ВККС.

«ВККС РФ прекратила полномочия в связи с письменными заявлениями об отставке <…>, в частности: Момотова В. В. — судьи Верховного суда Российской Федерации <…>», — указали в публикации.

По той же причине полномочий лишили еще 14 судей и руководителей судов. Момотов остался в статусе судьи в отставке, предполагающем гарантии неприкосновенности.

Генпрокуратура потребовала изъять у Виктора Момотова имущество, стоимость которого оценили в девять миллиардов рублей, сообщили «Известия». По версии ведомства, он владел объектами недвижимости, полученными с нарушением антикоррупционного законодательства.

Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов подал заявление об отставке. Его обвинили в получении взяток на сумму свыше 180 миллионов рублей.