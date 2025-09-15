Обвиняемый в получении взятки мэр Красноярска подал заявление об отставке

Мэр Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый в получении взяток на сумму свыше 180 миллионов рублей, подал заявление об отставке. Его рассмотрят на сессии горсовета во вторник, сообщило РИА «Новости» .

По версии следствия, в 2018–2024 годах Логинов получил от гендиректора одной из компаний более 180 миллимонов рублей наличными и в виде оплаты строительства бани на его участке. Эти средства, считают следователи, предназначались за обеспечение побед фирмы в конкурсах на дорожные подряды в Красноярске.

10 июня Басманный суд Москвы отправил мэра под стражу. Теперь его карьера официально подходит к концу.