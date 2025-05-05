Судью из Пскова могут лишить статуса после освобождения наркокурьеров с Украины

Заместителя председателя Псковского городского суда Светлану Григорьеву могут лишить статуса за решение освободить из-под стражи четверых украинских наркокурьеров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника канала, судья вела дело группы наркокурьеров, задержанных с крупной партией наркотиков на границе еще в феврале 2022 года. Суд неоднократно продлевал арест фигурантов, однако позже судья под подписку о невыезде выпустила подозреваемых, после чего они покинули территорию России.

Решение Григорьевой вызвало резонанс, коллегия судей начала проверку, а сама она подала заявление об увольнении, вероятно, пытаясь сохранить служебную пенсию.

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