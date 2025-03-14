Российский судья скрыл американское гражданство детей

Судья Верховного суда Татарстана скрыл наличие у своих детей американского гражданства. Однако вместо наказания его поощрили, сообщил Telegram-канал Mash Iptash .

По информации источника канала, двое детей стража закона получили американское гражданство по факту рождения в стране. В стране действует «право почвы», дающее гражданство всем рожденным на ее территории независимо от гражданства родителей.

При этом судья заявил, что роды прошли дома — в Казани. Сведения о наличии второго подданства у детей мать и отец не подавали.

По идее, судью должны были бы лишить должности, но он по-прежнему работает, развел руками собеседник Mash Iptash. Более того, 7 марта ему и вовсе вручили благодарность от председателя Госсовета РТ.

Ранее Азербайджан отказал в экстрадиции в Россию«золотой судьи» Елены Хахалевой.